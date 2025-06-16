ضربات إيرانية دقيقة... صواريخ طهران تخلق توازن عسكري وتحقق الردع!

... الترسانة الصاروخية الايرانية تدخل اختبارا حقيقيا مباشرا



الضربات الصاروخية والمسيرات تخلق موازنة في المواجهة العسكرية وتكشف حقيقة القوة الايرانية في الرد







تدخلُ الترسانةُ الصاروخيةُ الإيرانيةُ مرحلةَ اختبارٍ ميداني مباشرٍ،يأتي ذلك في سياقِ الردِ الايراني على العدوانِ الاسرائيلي, ففي الوقتِ الذي تشهدُ فيه المنطقةُ تصعيداً خطيراً، تبرزُ القوةُ الصاروخيةُ الإيرانية كأحدِ أعمدةِ الردعِ الإقليمي، من خلالِ موجاتٍ متتاليةٍ من الضرباتِ الدقيقةِ التي أثارت اهتمامَ المحللين العسكريين على مستوى العالم.