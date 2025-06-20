Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن استخدام طائرات مسيرة قتالية للمرة الأولى
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

انسداد دستوري بتفكك المحكمة الاتحادية.. تأجيل الانتخابات ام حل الأزمة على طريقة 2021؟

خاص السومرية

2025-06-20 | 03:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
انسداد دستوري بتفكك المحكمة الاتحادية.. تأجيل الانتخابات ام حل الأزمة على طريقة 2021؟
3,131 شوهد

السومرية نيوز

منذ تسرب معلومة استقالة 9 قضاة بين اصلاء واحتياط في المحكمة الاتحادية العليا، تحول الامر الى وجبة رئيسية على مائدة السياسة العراقية، وذلك لأن مدخلات وأسباب هذا التطور مهمة ومخرجاته اكثر أهمية والتي تتمثل بإمكانية تأثر الانتخابات.


وبالرغم من عدم وجود اعلان رسمي، الا ان معلومات نشرتها وسائل اعلام وتقارير ونواب في البرلمان العراقي اكدت استقالة 6 من اصل 9 عضاء اصلاء في المحكمة الاتحادية، و3 من اصل 4 قضاة احتياط، وذلك احتجاجا على تحرك من رئيس المحكمة الاتحادية بطلب اجتماع شامل وضخم يضم السلطات القضائية والقوى السياسية للفصل بالنزاع بين المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز القضائية، ومن منهما يكون قراره هو البات والملزم والنهائي، الامر الذي أدى لاستقالة القضاة معتبرين ان هذا التحرك يعني فسح المجال للقوى السياسية للتدخل بعمل القضاء.


لكن هناك أسئلة أكثر أهمية رافقت القصة، منها هل المحكمة الاتحادية الان تعتبر "منحلة" باعتبار انه من بين 9 قضاء اصلاء لم يتبقى سوى 3 رئيس المجلس وعضوين في المحكمة، وهناك عضو رابع احتياط حتى اذا تم استدعائه كأصيل فسيكون العدد 4 وغير كاف على تحقيق نصاب المحكمة الذي يتطلب حضور جميع القضاة على الاطلاق (9 أعضاء) للانعقاد، وتؤخذ القرارات بالأغلبية البسيطة او اغلبية الثلثين حسب أهمية القرار.


الامر الاخر الأكثر أهمية هو التساؤل عن مصير الانتخابات المقبلة، حيث ان المحكمة مختصة بالمصادقة على نتائج الانتخابات ويكون تدخلها مطلوبا أحيانا في تفسيرات والطعن بعضوية نواب وصحة نتائج وغيرها من القضايا في العملية الانتخابية، لذلك اذا استمرت استقالة القضاة رسميا الى النهاية يعني ان المحكمة لن تكون موجودة، ومن الصعوبة ان يتم إقرار قانونها من قبل مجلس النواب والمعطل منذ سنوات.

لكن يمكن إعادة تعيين 5 قضاة جدد وفق ذات الطريقة التي تم بها الامر عام 2020 عندما كانت المحكمة معطلة بوفاة قاضيين اثنين، واحالة قاضٍ ثالث الى التقاعد، الامر الذي انتهى بتعديل المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية لعام 2005 والتي اعترضت عليها المحكمة الاتحادية ذاتها بان ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية لا يجب ان يكون من قبل مجلس القضاء الأعلى، قبل ان يتم إيجاد صيغة عام 2021 بان قضاة المحكمة الاتحادية يتم ترشيحهم باجتماع تشاور بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية ورئيس هيئة الاشراف القضائي، لاختيار القضاة المرشحين للمحكمة الاتحادية، وهو ما حصل عام 2021 وتشكيل المحكمة الاتحادية العليا الحالية.

لذلك فإما يتم تجاوز المعرقلات السياسية والقضائية سريعا والذهاب الى هذا الاجتماع وتأسيس محكمة اتحادية جديدة، او عدم وقوع حالة الاستقالة فعليا أساسا وتراجع القضاة عنها خصوصا وانها لم تعلن رسميا بعد، او ان يكون خيار اجراء الانتخابات مستبعدا، وهو خيار مثير للقلق مع الأوضاع الحالية في المنطقة وقد تقود بالفعل الى اختلال خارطة التوازن والسلطة السياسية في العراق.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

سياسة

خاص السومرية

المحكمة الاتحادية العليا

انتخابات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
لقاء خاص
Play
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
Play
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-19
Play
نشرة ١٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
19-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-19
Play
19-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-19
Live Talk
Play
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
Play
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
Play
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
من الأخير
Play
من الأخير
الحـ رب... من قطار العواجل الى فقه النوازل - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-18
Play
الحـ رب... من قطار العواجل الى فقه النوازل - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الفلكي والروحاني سينما 18-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-18
Play
الفلكي والروحاني سينما 18-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-18
جات بالليل
Play
جات بالليل
مزاد الثواني 17-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-17
Play
مزاد الثواني 17-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-17
عشرين
Play
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
Play
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
الأكثر مشاهدة
لقاء خاص
Play
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
Play
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-19
Play
نشرة ١٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
19-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-19
Play
19-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-19
Live Talk
Play
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
Play
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
Play
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
من الأخير
Play
من الأخير
الحـ رب... من قطار العواجل الى فقه النوازل - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-18
Play
الحـ رب... من قطار العواجل الى فقه النوازل - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الفلكي والروحاني سينما 18-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-18
Play
الفلكي والروحاني سينما 18-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-18
جات بالليل
Play
جات بالليل
مزاد الثواني 17-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-17
Play
مزاد الثواني 17-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-17
عشرين
Play
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
Play
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
اخترنا لك
67 مليار دولار خسائر مباشرة.. اقتصاد إسرائيل يترنح تحت وقع الضربات
04:54 | 2025-06-20
صاروخ 'فتاح" الإيراني.. بداية عصر جديد من التحديات لإسرائيل!
02:30 | 2025-06-19
بين الرصاص والكلمات: معركة السرديات بين إيران واسرائيل
02:00 | 2025-06-19
العراق في مواجهة التحديات: تصاعد الصراع الإقليمي يثير القلق الاقتصادي والأمني
01:30 | 2025-06-19
العراق في دائرة الخطر: نواب يحذرون من تداعيات الانبعاثات الإشعاعية
01:00 | 2025-06-19
ثغرة في منظومات الدفاع الجوي... صواريخ إيران تخترق القبة الحديدية!
07:05 | 2025-06-18

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.