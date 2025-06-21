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السيد مقتدى الصدر... صوت صارخ لتحييد العراق عن الصرعات المحاور
خاص السومرية
العراق... السيد مقتدى الصدر "صوت" يعلو في كل أزمة
زعيم التيار الوطني الشيعي شكل على مدى سنوات صوتا مبكرا في التحذير من الانخراط في المحاور المتصارعة
2025-06-21 | 04:31
2025-06-21T04:31:00+00:00
Alsumaria Tv
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السيد مقتدى الصدر... صوت صارخ لتحييد العراق عن الصرعات المحاور
المصدر:
السومرية
606 شوهد
العراق
...
السيد مقتدى الصدر
"صوت" يعلو في كل أزمة
زعيم
التيار الوطني الشيعي
شكل على مدى سنوات صوتا مبكرا في التحذير من الانخراط في المحاور المتصارعة
شكل زعيم
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
على مدى سنوات صوتا مبكرا في التحذير من الانخراط في المحاور المتصارعة والدعوة إلى تحييد
العراق
عن أتون الحروب والتركيز على استقلال قراره السياسي وحماية سيادته
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