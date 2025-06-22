استقالات في المحكمة الاتحادية... ومأزق دستوري يهدد شرعية الانتخابات

تواجهُ ُ أزمة ً غيرَ مسبوقةٍ بعد استقالاتٍ مفاجئةٍ لعددٍ من أعضائِها بالتزامنِ مع العدِ التنازلي للانتخاباتِ النيابيةِ المرتقبة. هذا التطورُ يعمقُ المخاوفَ من مأزقٍ دستوري قد يهددُ بشرعيةِ الانتخاباتِ ويعطلُ قدرةَ المحكمةِ على أداءِ أهمِ وظائفِها وعلى رأسِها المصادقةُ على نتائجِ الاقتراعِ في ظلِ غيابِ آليةٍ واضحةٍ لمعالجةِ الفراغِ القضائي القائم..