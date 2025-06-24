استهداف مفاعل النووي الإيراني يثير القلق ودعوات لتطبيق إجراءات وقائية!

مع استهداف المنشآت النو.و.ية الإير.ا.نية، ارتفعت المخاوف في ، الواقعة على الحدود مع إير.ا.ن، بشأن الآثار البيئية والصحية المحتملة على السكان، رغم تأكيد الجهات الدولية المختصة عدم وجود مؤشرات على تسرب إشعاعي حتى اللحظة.مختصون يكشفون التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!