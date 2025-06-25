تحذيرات من بقاء العراق بلا منظومات دفاعية‎

وحذر نواب التقاهم مراسل من بلا منظومات للدفاع الجوي وبقاء الأجواء متاحة لتصفية الحسابات الاقليمية، مشيرين الى أن تلك التداعيات من شأنها زعزعة امن واستقرار البلاد.