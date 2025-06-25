نواب: بعض الكتل السياسية حولت التنافس الانتخابي بورصة أموال لشراء ذمم الناخبين.

اثار عدد من النواب المخاوف من استغلال المالي السياسي في الحملات الانتخابية المقبلة، فيما كشف نواب ان كتل سياسية تقدم مبالغ طائلة للمرشح الواحد تتجاوز المليون دولار كدعم في عملية التنافس الانتخابي.. مراسل والتفاصيل في هذا التقرير.