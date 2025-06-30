تأخر رواتب الحشد الشعبي: نواب يكشفون عن تدخلات مصرفية أمريكية

أزمة رواتب .. نواب يكشفون عن ضغوط امريكية تعرقل صرف الرواتب والحكومة تتخذ طرقا بديلة لتوزيعها باقرب وقت.



وسط تضارب الانباء حول أسباب تاخرها تفاجأ آلاف المقاتلين في بعدم صرف رواتبهم، روايات ايقاف الرواتب اختلفت ما بين الخلل الفني أو بفعل فاعل الّا أنّ نوابًا كشفوا أنّ هناك ضغوطات أمريكية بعدم دفع رواتب أبناء الحشد الشعبي.

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