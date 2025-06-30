استقالات المحكمة الاتحادية تربك الانتخابات وتدفع نحو مأزق دستوري‎

في خضم الاستعدادات للانتخابات المرتقبة، وجد نفسه أمام أزمة دستورية مفاجئة ، بعد استقالة عدد من أعضاء ، أمر فتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول مصير الانتخابي، ومدى قانونية النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع