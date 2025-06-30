لجنة برلمانية: جهة مجهولة قسمت 5 دوانم تابعة لزوجة "عبد حمود" وباعتها

وقال المعموري خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية ، إن "الكثير من السياسيين لديهم جنسيتان وسفاراتهم تدافع عنهم"، مبيناً ان "هناك عقارات تابعة للدولة في بعض المحافظات بيعت ب17 مليون فقط، وشركات لا تمتلك 6 ملايين دينار عراقي احيلت لها مشاريع ب600 مليون".واكد ان "هناك شركات بريطانية تعمل في وهي واجهة لمافيات وجهات سياسية واحزاب"، مستدركاً: "هناك اراض تحال الى مقاولين بشكل حصري وبالمبالغ التي يريدونها".واستطرد بالقول: "هناك خمسة دوانم تابعة لزوجة الذي كان يعمل بالنظام السابق قسمت وبيعت من جهة مجهولة"، مختتماً ان "هناك تلاعباً كبيراً وخطيراً في ملف عقارات الدولة".