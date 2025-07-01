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برلماني: لدينا جيوش جرارة ولا نعرف من يقصفنا.. والرادارات أهم من الأراضي
خاص السومرية
2025-07-01 | 15:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
386 شوهد
انتقد النائب
أحمد الجبوري
، اليوم الثلاثاء، الأداء الأمني والمؤسسي في
العراق
، مشيرًا إلى ضعف في قدرات الرصد والدفاع الجوي، ووجود أولويات غير منطقية لدى
وزارة الدفاع
، فيما اتهم جهات سياسية بمحاولة تطويق
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
قبل الانتخابات.
وقال
الجبوري
في تصريحات لبرنامج من الاخير الذي تبثه
السومرية
، إن “
العراق
يمتلك جيوشًا جرارة، لكننا لا نعرف من يستهدف مناطقنا بالصواريخ والطائرات المسيّرة”، مؤكدًا أن “الرادارات تمثل أهم جزء في منظومة الدفاع الجوي، ومع ذلك لا تحظى بالاهتمام الكافي”.
وأضاف أن “
وزارة الدفاع
انشغلت بتوزيع قطع الأراضي على المنتسبين وتركت مسألة التسليح والتطوير العسكري جانبًا”، لافتًا إلى أن ذلك “يعكس خللًا في ترتيب الأولويات الأمنية”.
وفي السياق السياسي، أشار الجبوري إلى وجود محاولات “لإيقاف
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
عند حدّ معين قبل الانتخابات”، دون أن يحدّد الجهات المعنية بذلك، محذرًا من تدخلات قد تؤثر على المسار الديمقراطي.
وانتقد الجبوري أداء القوى السياسية قائلاً إن “عدم الالتزام بالدستور بات سمةً لأغلب الأحزاب، وهناك انتقائية واضحة في تطبيقه حسب المصالح”.
وفي ملف
الحشد الشعبي
، دعا الجبوري إلى تشريع قانون واضح لتنظيم عمل
هيئة الحشد
، مشددًا على ضرورة أن “تكون الهيئة منضبطة وتعمل ضمن إطار الدولة”.
كما حمّل الجبوري السلطة التشريعية مسؤولية النزاع القائم بين
محكمة التمييز
والمحكمة الاتحادية.
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أحمد الجبوري
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الحشد الشعبي
وزارة الدفاع
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