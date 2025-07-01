برلماني: لدينا جيوش جرارة ولا نعرف من يقصفنا.. والرادارات أهم من الأراضي

وقال في تصريحات لبرنامج من الاخير الذي تبثه ، إن “ يمتلك جيوشًا جرارة، لكننا لا نعرف من يستهدف مناطقنا بالصواريخ والطائرات المسيّرة”، مؤكدًا أن “الرادارات تمثل أهم جزء في منظومة الدفاع الجوي، ومع ذلك لا تحظى بالاهتمام الكافي”.وأضاف أن “ انشغلت بتوزيع قطع الأراضي على المنتسبين وتركت مسألة التسليح والتطوير العسكري جانبًا”، لافتًا إلى أن ذلك “يعكس خللًا في ترتيب الأولويات الأمنية”.وفي السياق السياسي، أشار الجبوري إلى وجود محاولات “لإيقاف عند حدّ معين قبل الانتخابات”، دون أن يحدّد الجهات المعنية بذلك، محذرًا من تدخلات قد تؤثر على المسار الديمقراطي.وانتقد الجبوري أداء القوى السياسية قائلاً إن “عدم الالتزام بالدستور بات سمةً لأغلب الأحزاب، وهناك انتقائية واضحة في تطبيقه حسب المصالح”.وفي ملف ، دعا الجبوري إلى تشريع قانون واضح لتنظيم عمل ، مشددًا على ضرورة أن “تكون الهيئة منضبطة وتعمل ضمن إطار الدولة”.كما حمّل الجبوري السلطة التشريعية مسؤولية النزاع القائم بين والمحكمة الاتحادية.