تحديات تعزيز سيادة القانون: بين عجز التشريعات وضعف التنفيذ

اطلاق استراتيجية تعزيز سيادة القانون لـ 5 سنوات المقبلة.

مع انطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون تتجه الانظار نحو تقييم مراحل تنفيذه خلال السنوات الماضية التي واجهت تحديات معقدة على مختلف المستويات.



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