اتهامات تلاحق محافظ صلاح الدين... ومخاوف من استغلالِ ميزانية المحافظة

اتهامات تلاحق محافظ باستغلال التخصيصات

مواطنون يطالبون الجهات الرقابية بمتابعة الأموال بعد ترشيح المحافظ نفسه في الانتخابات



تساءل مواطنون في صلاحِ الدين عن جدوى ترشيحِ المحافظِ لنفسِه في الانتخاباتِ البرلمانيةِ وهو يشغلُ رئيسَ السلطةِ الاداريةِ في المحافظة. وحذر المواطنون من استغلالِ المحافظِ والشخصياتِ النافذةِ لتخصيصاتِ المحافظةِ في الحملاتِ الانتخابيةِ ، مطالبين الجهاتِ الرقابية َ بمتابعةِ الحكومةِ المحليةِ في صلاحِ الدين ومحافظِها الذي انخرط في الانتخاباتِ وذلك خشية ً من تجييرِ الاموالِ وميزانيةِ المحافظةِ لصالحِ حملاتِه الدعائية .