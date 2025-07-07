استهداف وتسقيط عمل الحكومة... وخشية من إعادة تدوير السوداني في منصبه بعد الانجازات

دوافع استهداف وتسقيط عمل حكومة

نواب سابقون : هناك جهات تخشى إعادة تدوير في منصبه بعد الانجازات التي حققها



عزا نواب ٌ سابقون ومراقبون دوافعَ استهدافِ عملِ حكومةِ رئيسِ الوزراءِ الى وجودِ جهاتٍ تخشى إعادةَ تدويرِه في منصبِه بعد الانجازاتِ التي حققها وعجز عن تأديتِها رؤساءُ وزراءَ سابقون. وقالوا لمراسلِ إنه لا ينبغي سحبُ الشارعِ الى مساحاتٍ تسقيطيةٍ لرئيسِ الوزراءِ ومن المفترضِ التفكيرُ بالمصلحةِ العامةِ وليست المصالحِ الجهويةِ والفئوية.