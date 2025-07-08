وفد كردي في بغداد لوضع لمسات اتفاق المشهداني ـ بارزاني

نواب: اقرار قانون النفط والغاز بات ضرورة ملحة لاقتلاع جذور الازمة



كشفت مصادر متطابقة في وبغداد عن تولي رئيس دور الوساطة بين وحكومة الإقليم لحل أزمة الرواتب والنفط والموارد التي شكلت عائقاً بين الطرفين فيما اشار سياسيون الى ان اقرار قانون النفط والغاز بات ضرورة ملحة لاقتلاع جذور الازمة النفطية بين واربيل كونه سيفصل الالتزامات لدى الطرفين.