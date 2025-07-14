خشان: خور عبد الله ليس عراقياً

وقال خشان في حديثه لبرنامج ( من الاخير)، إن "الظروف المعقدة منعت من طرح رؤيته السياسية"، مشيرا الى ان "رغبة حكومة السوداني بنزع السلاح موجودة لكنها لم تقدم شيئاً لحد اللحظة".وتابع: "من الممكن ان يدعم كتلة السوداني الاعمار والتنمية"، مردفاً ان "خطوة الصدر ببقائه مؤثرا رغم خروجه من العملية السياسية ذكية جدا".ولفت الى انه "من حق التصريح بما يشاء والرد يكون عليه بالتصريحات فقط، والبرلمان ليس لديه ما يقدمه بهذه الفترة"، مبينا انه "اقمنا دعاوى امام لتحويل التصويت الى الالكتروني في ".واشار الى ان "اتفاقية الغيت والتصويت عليها مرة اخرى صعب جداً، وهذا الالغاء لا يجعل من عراقياً كما يشاع".واكمل ان "الاتفاقية بنيت على قرار اممي ورفضها لن يغير من قانونية القرار ، ونوري سعيد وقع في 1932 على ان جزيرتي وربة وبوبيان كويتيتان".واوضح، ان "الحدود التي اقرها وبحكومات متعاقبة اثبتت ان خور عبد الله لم يكن عراقياً"، مؤكداً ان "قضية تناقش بشعبويات والغرض منها ركوب الموجة".واستطرد بالقول: "اذا الغيت الاتفاقية سيضطر العراق الى اخبار عن كل سفينة تدخل الى الخور"، منوهاً بان "القرار الاممي يضمن للكويت الاحقية في خور عبد الله وليست مضطرة لدفع الرشى للعراق".واختتم حديثه، بان "ميناء سيجعل العراق اهم ممر تجاري في ".