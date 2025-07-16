تحذيرات من أجندات تسعى لإرباك المشهد وتأجيل الانتخابات‎.. فيديو

مراقبون: أغلب القوى متمسكة بموعد الانتخابات ولا ترغب بالمجازفة أمام تسارع المتغيرات.

تتصاعد التحذيرات من وجود اجندات خارجية تسعى لإرباك المشهد وتأجيل الانتخابات في ظل الحديث عن سيناريوهات "مقلقة" قد تواجه خلال الأيام المقبلة تتراوح بين فرض عقوبات وافتعال فوضى أمنية. وقال مراقبون لمراسل إن أغلب القوى السياسية متمسكة بموعد الانتخابات ولا ترغب بالمجازفة أمام تسارع المتغيرات وهو ما يجعل تأجيلها خيارا ضعيفا رغم كل المخاوف.. تابع التفاصيل في هذا التقرير.