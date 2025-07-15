بالفيديو: خلافات تضرب رئاسة البرلمان وتعطل الأداء التشريعي‎

نواب: الخلافات قد تكون "تقاطعات شخصية" لكنها ستنعكس سلبا على مسار تشريع القوانين.

عطل خلاف داخل هيئة رئاسة البرلمان انعقاد الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني وفتح الباب أمام تحركات لجمع تواقيع تهدف لإقالة . وقال نواب التقاهم مراسل إن أطرافا قد تدفع بهذا التصعيد من خلف الكواليس، فيما رأى أخرون أن الخلافات داخل رئاسة البرلمان قد تكون "تقاطعات شخصية" لكنها ستنعكس سلبا على مسار تشريع القوانين.. تابع المزيد في تقرير.