تجاهل رسائل المرجعية... وتحذيرات: النظام السياسي بات على حافة الخطر!

تحذيرات من رسائل المرجعية

مراقبون : النظام السياسي بات على حافة الخطر وسط التغاضي لإشارات الإنذار



تتصاعدُ التحذيراتُ من انهيارِ العمليةِ السياسيةِ إثر استمرارِ التناحرِ السياسي واستفحالِ الفسادِ وتجاهلِ مضامينِ الرسائلِ التي تبعث ُ بها المرجعية ُ الدينية ُ في الخطبِ والمناسبات. وقال مراقبون لمراسلِ إن النظامَ السياسي بات على حافةِ الخطرِ في ظلِ مشهدٍ داخليٍ مشحونٍ وإقليميٍ متوترٍ وأرضيةٍ هشةٍ أنهكتها الأزماتُ وسطَ التغاضي لإشارات ِالإنذارِ التحذيرية