استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات... وتحذيرات من تزوير النتائج

ورشة حول استخدام في الانتخابات

مختصون يحذرون من استخدام تقنيات حديثة في تسقيط الخصوم وتزوير النتائج



اقامت ورشة حول استخدام في التنافس الانتخابي وحذر مختصون من استخدام تقنيات حديثة سواء في تسقيط الخصوم وتزوير النتائج فيما بددت المفوضية المخاوف من تهديدات الذكاء الاصطناعي في التلاعب بنتائح الانتخابات لوجود عمليات عد وفرز يدوي