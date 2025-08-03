عرقلة انجازات الحكومة لابعاد السوداني عن الولاية

مراقبون يدعون الى ترك حملات التسقيط.

تستمر عجلة انجازات بالدوران حتى وان حاولت بعض الجهات السياسية عرقلتها عبر تصدير افكار معينة لايهام الشارع بفشل الحكومة.

التفاصيل في هذا التقرير من .