ناصيف زيتون يسدل الستار عن صور زفافه من دانييلا رحمة (صور)

بعد تصدر أخبار حفل زفاف الفنان السوري ناصيف زيتون والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مواقع التواصل وانشغال جمهورهما بالأسباب التي دفعت الثنائي إلى التكتم الشديد وعدم نشر أي صورة، لم يتأخّر الفنان الشاب كثيرا وبعد أيام على حفل الزفاف نشر الصور الأولى في حسابه عبر انستغرام.

بعبارة "سيد وسيدة زيتون" أعلن النجم السوري ناصيف زيتون خبر زواجه من دانييلا رحمة الذي إنتظره البعض وإستبعده البعض الآخر.

وانهالت التعليقات التي تهنئ العروسين على زواجهما وهناك قسم عبّر عن صدمته وكان يعتقد أنها فقط إشاعة أو إعلان ترويجي لعمل فني من بطولتهما.

ولكن بحسب بعض المصادر المقربة من الثنائي، علاقة ناصيف ودانييلا ليست جديدة بل بدأت في عام 2019 بعد لقائهما بعدة مناسبات. واستمرّت العلاقة بشكلٍ سريّ بعيد عن أعين الصحافة والإعلام.

وأشارت بعض المصادر الصحفية إلى أن دانييلا رحمة وناصيف زيتون سيكشفان للجمهور عن تفاصيل علاقة حبهما وزواجهما من خلال فيلم وثائقي سيطرح على إحدى أهم المنصات الإلكترونية للأفلام والمسلسلات.

واحتفلت دانييلا وزيتون بزفافهما يوم الإثنين الماضي بسرية تامة وبعدد قليل من المدعوين من العائلة والمقربين في فيلا في بلدة مشمش في جبيل وفق ما تسرب من معلومات.



وفرض العروسان على الحفل غياب وسائل الإعلام بشكل كامل، بالإضافة إلى منع التصوير، إذ تم وضع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة لمنع إستخدام الكاميرات.



وتولى المزيّن "أسعد" تسريحة العروس وكذلك خبير التجميل بسام فتوح أمّا فستانها فهو من توقيع المصمم العالمي نيكولا جبران.

ادناه الصور: