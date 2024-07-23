الموت يفجع الفنان اياد راضي

أعلن الفنان اياد راضي، اليوم الثلاثاء، وفاة والده راضي مؤنس.



وكتب الفنان اياد راضي، في منشور على منصة انستغرام، "والدي في ذمة الله .. انا لله وانا اليه راجعون .. الفاتحة".



وقدم العديد من الفنانين العراقيين، التعزية إلى إياد راضي بوفاة والده.





