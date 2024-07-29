أي زي هو الأجمل في أولمبياد باريس 2024؟

لا تتوقّف أهمية أولمبياد باريس على الرياضة فقط بل إقتحمت أيضاً عالم الأزياء، حيث إهتمّ الجمهور بزيّ الفرق المختلفة بتوقيع أشهر دور الأزياء العالمية. وتساهم هذه الأزياء في إبراز الهوية الثقافية لكلّ فريق، مما يجعل من الحدث منصّة لتقديم تصاميم مُبتكرة تعكس التراث والتقاليد الخاصّة بكل دولة.





1- منغوليا وصنّفت منصة "تايم كابسول" الشهيرة والمتخصّصة في هذا المجال، حيث أعلنت عن إختيار الزيّ الرسميّ لفريق منغوليا كأفضل زيّ في حفل إفتتاح دورة الألعاب الأولمبيّة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس. وجاءت القائمة على الشكل التالي:1- منغوليا



2- هايتي 2- هايتي



3- الولايات المتحدة الامريكية 3- الولايات المتحدة الامريكية



4- استراليا 4- استراليا



5- فرنسا 5- فرنسا



6- جمهورية التشيك 6- جمهورية التشيك



7- جامايكا 7- جامايكا



8- المكسيك 8- المكسيك



9- ايرلندا 9- ايرلندا



10- سيراليون 10- سيراليون



11- بلغاريا 11- بلغاريا



12- الصين تايبيه 12- الصين تايبيه



13- المانيا 13- المانيا



14- كوريا الجنوبية 14- كوريا الجنوبية



15- مصر 15- مصر



16- إيطاليا 16- إيطاليا



17- نيجيريا 17- نيجيريا



18- استونيا 18- استونيا



19- اليابان 19- اليابان



20- البرتغال 20- البرتغال