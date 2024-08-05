انتقادات واسعة لمحمد رمضان.. ما علاقتها بوفاة أربعة منتجين؟

وشارك قطاع عريض من أشهر نجوم الفن في مصر، مساء أمس الأحد، في عزاء المنتجين الأربعة الذي أقيم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة المصرية.وتوفى المنتجون المصريون حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج في شركة سينرجي، والمنتج فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والمنتج الفني تامر فتحي، في حادث سير أليم الخميس الماضي، في خبر هز الوسط الفني المصري.وطالت انتقادات عديدة الفنان المصري محمد رمضان بعد نشره مقطع الفيديو الخاص بحفله، الذي تزامن وقته مع إقامة عزاء المنتجين، حيث هاجم عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي رمضان، معتبرين أن تصرفه يفتقد لمراعاة المشاعر وحالة الحزن في الوسط الفني.كما انتقد البعض تجاهل رمضان حضور العزاء والجنازة، رغم أنه تعاون مع بعضهم في عدة أعمال ناجحة مثل "البرنس" و"موسى".على الرغم من نعي النجم محمد رمضان المنتجين الفنيين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي، الذين وافتهم المنية إثر حادث مروري بالأمس على طريق الضبعة.ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمع بين المنتجين الأربعة، وكتب في نعيه: "في الجنة ونعيمها يا حسام ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته أنت ومحمود كمال وفتحي إسماعيل وتامر فتحي ويصبر قلوب الأهل والأحباب"، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات لعدم حضوره الجنازة أو العزاء ولنشره مقطعا من حفلته في وقت تزامن مع إقامة عزاء المنتجين الأربعة.وفي تعليقه الأول على نجاح الحفل الأخير الذي أحياه يوم الجمعة في الساحل الشمالي، نشر الفنان محمد رمضان فيديو من الحفل، وعلّق عليه بقوله: "القمة مكاني مش همشي".في سياق متصل، أثار رمضان الجدل خلال الحفل، بسبب دخوله المسرح بسيارته الفارهة بعد تغييره ألوانها، وصعد بها على المسرح وسط تفاعل الجمهور معه.واقتحم رمضان مسرح الحفل بسيارته الفارهة وسط تفاعل الجمهور، وبدأ غناء عدد من أغانيه الشهيرة منها "مافيا"، "نمبر وان"، "زلزال"، "الملك" وغيرها، وقام بتغيير عدد من الإطلالات بين فقرات الحفل ولاقت إعجاب جمهوره ومحبيه.ويحيي الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا في لبنان يوم السبت 17 اب الجاري لأول مرة، وعلى الرغم من اعتذار العديد من نجوم الغناء عن إحياء أي حفلات غنائية في لبنان خلال الفترة الحالية نظرًا لتوتر الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، نشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" وقال: "جمهوري اللبناني الغالي، وصلني كم اعتذارات نجوم العرب عن حفلاتهم في بيروت، نظرًا للأوضاع وكلموني المسؤولون عن الحفل قالولي هتعمل أيه، قلت لهم الحفلة قائمة ومتلغتش وأنا إن شاء الله موجود معاكم، ولو قفلوا الخطوط الجوية أجيلكم بالخطوط البحرية".