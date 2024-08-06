محمد رمضان يتعرض لهجوم

السومرية نيوز – فني

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر فيديو لإقامة حفلة تزامنا مع عزاء 4 من كبار منتجي "سينرجي" في مصر.

واستنكر الجمهور عدم حضور رمضان للعزاء وإقامة الحفل في موعده، دون مراعاة شعور حزن الوسط الفني على رحيل المنتجين الأربعة، حيث شارك قطاع عريض من أشهر نجوم الفن في مصر، في عزاء المنتجين الذي أقيم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ورحل حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال، وفتحي إسماعيل، وتامر فتحي، إثر حادث سير أليم على طريق الضبعة.

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط بعد سماع الخبر، حيث نعى عدد كبير من الفنانين والفنانات، المنتجين الراحلين بكلمات مؤثرة.