محمد رمضان يتعرض لهجوم

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إعلام أمريكي يكشف عن اغتيال "قيادي حوثي" في العراق
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-496329-638585336531133125.jpg
محمد رمضان يتعرض لهجوم
فن وثقافة
2024-08-06 | 05:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,305 مشاهدة
السومرية نيوز – فني
تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر فيديو لإقامة حفلة تزامنا مع عزاء 4 من كبار منتجي "سينرجي" في مصر.
واستنكر الجمهور عدم حضور رمضان للعزاء وإقامة الحفل في موعده، دون مراعاة شعور حزن الوسط الفني على رحيل المنتجين الأربعة، حيث شارك قطاع عريض من أشهر نجوم الفن في مصر، في عزاء المنتجين الذي أقيم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.
ورحل حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال، وفتحي إسماعيل، وتامر فتحي، إثر حادث سير أليم على طريق الضبعة.
وسيطرت حالة من الحزن على الوسط بعد سماع الخبر، حيث نعى عدد كبير من الفنانين والفنانات، المنتجين الراحلين بكلمات مؤثرة.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
انتقادات واسعة لمحمد رمضان.. ما علاقتها بوفاة أربعة منتجين؟
08:13 | 2024-08-05
على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يصفع شاباً والصدمة بردة فعل الأخير (فيديو)
03:13 | 2024-07-09
"هات الموبايل".. محمد رمضان يصفع شاباً بقوة (فيديو)
10:55 | 2024-07-08
محمد رمضان يكشف مفاجئة عن موسم دراما الشهر الفضيل 2025
06:10 | 2024-06-19
محمد
رمضان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الكويت تقترض من اجل العراق
دوليات
32.93%
11:24 | 2024-08-05
الكويت تقترض من اجل العراق
11:24 | 2024-08-05
انتقادات واسعة لمحمد رمضان.. ما علاقتها بوفاة أربعة منتجين؟
فن وثقافة
24.55%
08:13 | 2024-08-05
انتقادات واسعة لمحمد رمضان.. ما علاقتها بوفاة أربعة منتجين؟
08:13 | 2024-08-05
السوداني يوجه باغلاق فوري لجسر ستراتيجي في بغداد
محليات
21.93%
04:56 | 2024-08-06
السوداني يوجه باغلاق فوري لجسر ستراتيجي في بغداد
04:56 | 2024-08-06
السومرية نيوز تنشر نص تعديل قانون الأحوال الشخصية
سياسة
20.6%
10:25 | 2024-08-04
السومرية نيوز تنشر نص تعديل قانون الأحوال الشخصية
10:25 | 2024-08-04
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
العراق في دقيقة
05-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-05
العراق في دقيقة
05-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
Morning Live
إمكانيات كبيرة للممثلين الشباب - حلقة ٨٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-05
Morning Live
إمكانيات كبيرة للممثلين الشباب - حلقة ٨٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
العراق في دقيقة
05-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-05
العراق في دقيقة
05-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
Morning Live
إمكانيات كبيرة للممثلين الشباب - حلقة ٨٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-05
Morning Live
إمكانيات كبيرة للممثلين الشباب - حلقة ٨٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
اخترنا لك
بشخصية حورية البحر.. رحمة رياض تدخل عالم "ببجي"
06:26 | 2024-08-06
الموت يخطف فناناً مصرياً.. هذه اعماله
14:18 | 2024-08-05
"وحشتوني أوي".. أول رسالة لشيرين عبد الوهاب بعد ازمتها الاخيرة
12:56 | 2024-08-05
انتقادات واسعة لمحمد رمضان.. ما علاقتها بوفاة أربعة منتجين؟
08:13 | 2024-08-05
الرامية الكورية كيم ييجي تلفت الأنظار بملامحها الغريبة وباصطحابها دمية طفلتها في أولمبياد باريس 2024
09:22 | 2024-08-04
كاظم الساهر يعود الى قرطاج بعد غياب لست سنوات
08:25 | 2024-08-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.