لماذا استمرت أزمة الفنانة هيفاء وهبي رغم رفع الحظر في مصر؟

وكشف أحمد أبو المجد، سكرتير "المهن الموسيقية"، أن الشكوى التي تقدم بها منظم الحفلات ياسر الحريري إلى النقابة بشأن حصول هيفاء وهبي على مقدم حفل لم تلتزم به، لم تُحَلّ حتى الآن.وأضاف، في تصريح للصحافة المحلية، أن "النقابة مصممة على استكمال التحقيق مع الفنانة، والمقرر في موعده الأحد المقبل".وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، أصدرت بيانًا تخاطب فيه نقابة المهن الموسيقية، ونقيبها الفنان مصطفى كامل، وتخطرهما برفع الإيقاف عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد تصالحها مع الشركة التي طالبت منعها من التمثيل في مصر.وجاء في بيان "المهن التمثيلية" أنه "بشأن عدم منح الفنانة هيفاء وهبي أي تصاريح إلى حين الوفاء بالتزاماتها نحو شركة الريماس للإنتاج الفني، نود الإحاطة بأنه ورد إلينا خطاب من الشركة المذكورة مفاده أنه تُصولح بينهم والتنازل وديًّا عن الشكوى المقدمة ضد الفنانة هيفاء وهبي، لذا نود الإحاطة بأنه حُفِظ موضوع الشكوى، ورفع الإيقاف من جانبنا، في 14- 8- 2024، وإذ نشكر لسيادتكم دومًا صادق تعاونكم، أرجو قبول خالص تحياتي وتقدیري".