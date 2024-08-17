إصابة الفنانة نوال الزغبي بفيروس كورونا

جاء ذلك في ردها على سؤال طرحه عليها العديد من متابعيها، بعد تدوينة أثارت فيها قلقهم، كتبت فيها: "إلي أسبوع كثير مريضة. واليوم صرت أحسن"، لتكشف بعد ذلك، أنها مصابة بكوفيد.وفور إعلانها إصابتها بالفيروس، تدفقت الرسائل والتعليقات للاطمئنان على حالة النجمة الصحية، وأعادت نشر العديد من الرسائل، وردّت عليها موجهة الشكر والتحية لكل من أرسل رسالة للاطمئنان عليها.الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن، حرصت على الاطمئنان على النجمة الذهبية، وكتبت عبر حسابها في منصة إكس: "سلامة قلبك حياتي"، لترد عليها نوال بـ"شكراً يا صديقتي ما تشوفي شر".على الصعيد الفني، طرحت الفنانة اللبنانية في شهر أيار الماضي، آخر أعمالها "من باريس"، كما طرحت أغنية "بحكي عنك" في شهر شباط الماضي.