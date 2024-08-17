حضانة الطفل تفاقم الازمة بين ممثلة امريكية وطليقها

وفقًا للمستندات القانونية الجديدة التي حصلت عليها "TMZ"، تدعي هالي أن "سلوك أوليفييه المضطرب والضار" يؤثر بشكل سلبي على ابنهما، مشيرة إلى أن الصبي يعاني من مشاكل سلوكية وتعليمية خطيرة يرفض أوليفييه معالجتها.توضح هالي في المستندات أن أوليفييه يعطى الأولوية لكرة القدم على حساب التعليم، مما أدى إلى تأخر الطفل في دراسته.كما تدعي أن أوليفييه رفض تعيين مدرس خاص لماسيو لأن ذلك قد يتعارض مع ممارسته لكرة القدم.تقول هالي إن ماسيو يعود إليها غاضبًا بعد أن يقضي فترة طويلة مع أوليفييه، وإن الأخير يخبر الصبي عن صراعاتهما حول تربية الأطفال، مما يؤثر سلبًا على نفسية الطفل.رغم اعتراف هالي بأنها ليست مثالية، إلا أنها تشدد على أنها كانت ملتزمة تمامًا في تربية ابنها.تطالب هالي الآن بالحضانة القانونية الوحيدة، معتبرة أنها الطريقة الوحيدة لضمان عودة ماسيو إلى مساره الصحيح، ولتكون لها القدرة على اتخاذ قرارات متعلقة بتعليمه وعلاجه.تجدر الإشارة إلى أن هالي وأوليفييه كانا يتشاركان الحضانة الجسدية والقانونية، لكن هالي تطلب الآن من المحكمة منحها الحضانة القانونية الوحيدة.يذكر أن الزوجين انفصلا في عام 2015، وأصبح طلاقهما نهائيًا فقط في أغسطس/ آب الماضي، حيث كانت النزاعات الرئيسية تدور حول تربية الأطفال.هالي تقول إنها أنفقت مئات الآلاف من الدولارات لمحاولة حل النزاعات بشكل ودي، ولكنها الآن مضطرة إلى تقديم مستندات قانونية إلى المحكمة لعرض القضية على قاضي الأسرة.