أصالة تفاجئ النساء بتعليق "جريء"

السومرية نيوز – فني

أثارت الفنانة السورية اصالة نصري الجدل بعد أن قالت إنها تتعاطف مع النساء وتتفهم مشاعرهن إلى حد بعيد، لكن انحيازها في النهاية لا يكون إلا للرجل.

وجاءت تصريحات أصالة في مؤتمر صحافي عقدته على هامش مشاركتها في الدورة الـ 58 من مهرجان قرطاج الدولي، الذي أحيت أصالة آخر سهراته وسط تفاعل لافت من الجمهور التونسي.

وبشأن دعمها الكبير للمرأة والبوح بمشاعرها وآلامها في الأغاني التي تقدمها، وعما إن كانت تعتبر نفسها في تحدٍ مع الرجل، قالت أصالة: أنا أشجع المرأة بالطبع، وأتعاطف مع السيدات جدًا، لكنني أميل للرجل.

وأضافت: "لو وضعنا الأمر على الميزان، سنجد أن الكفة تميل إلى الرجل"، مشيرة إلى أنها إنسانة تشتهر بحبها الكبير لوالدها الراحل مصطفى نصري.

وقدمت أصالة أغنية "فلسطين عربية" خلال حفلها ضمن ، كما ظهرت في مقطع فيديو من الحفل وهي تمازح الجمهور قائلة: "ماشي حالي كويس شكلي؟"، لتتعالى صيحات الجمهور تجاوبا معها.

وتغزلت في الجمهور التونسي قائلة: "عندي للجمهور التونسي محبة متبادلة، بحبهم لأنهم بيحبوني، بدلعهم لأنهم بيدلعوني، بهتم بيهم لأنهم بيهتموا بيا".

وأكدت أنها تشتاق للشعب التونسي، وقد تغيب عنه لظروف عادية، لكنها تتمنى أن تشارك في كل حدث في تونس؛ لأنها تحب تاريخ وأصالة هذا البلد.