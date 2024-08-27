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لماذا تعرضت الفنانة مروة عبد المنعم للتنمر؟

فن وثقافة

2024-08-27 | 06:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لماذا تعرضت الفنانة مروة عبد المنعم للتنمر؟
1,365 مشاهدة

السومرية نيوز – فني
تصدر السؤال عن سبب تعرض الفنانة مروة عبد المنعم للتنمر محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد حالة الهجوم عليها من قبل بعض النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعرضت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم لحالة من الهجوم من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن رأيها في الحجاب.
 
ما سبب تعرض مروة عبد المنعم للتنمر؟
 
يرجع سبب تعرض مروة عبد المنعم للتنمر إلى ارتداء ابنتها الحجاب في الوقت الذي لم تقدم هي على هذه الخطوة، وفقًا لما أدلت به الفنانة المصرية في تصريحات إذاعية.
 
وقالت مروة عبد المنعم إنها "تعرضت لهجوم بسبب إقدام ابنتها وهي في سن صغير كان عمرها 14 عامًا في ذلك الوقت على ارتداء الحجاب، في حين أنها كانت مكشوفة الرأس".
 
وأثارت الفنانة المصرية الجدل بتصريحاتها حيث قالت إنه "على الرغم من إيمانها بالحجاب، إلا أنها شخص غير محجب"، وأضافت أن "دخولها الجنة مرتبط برحمة الله والصلاة وليس بالحجاب".
 
وقالت إن "هناك حالة من اللبس لدى الناس في فهم الدين، ويعتقدون أنه بالمظهر، في حين أن الدين جوهر".
 
وتابعت قائلة إنها "حينما تدخل القبر بعد الوفاة، فإن الملائكة سوف تسألها عن الصلاة فقط".
 
واكدت مروة عبد المنعم أنها "عاشت فترة صعبة من التنمر والهجوم عليها، بسبب ارتداء ابنتها الحجاب، وأن الناس تعاملوا معها وكأنها الشيطان الرجيم لأن الأم غير محجبة والابنة محجبة".
 
أما عن سبب خلع ابنة مروة عبد المنعم الحجاب، فقالت الفنانة إنه "أمر طبيعي؛ لأنها قدمت على تلك الخطوة وهي طفلة عمرها 14 عامًا".
 
وأوضحت أنها "كانت وقت امتحانات الشهادة الإعدادية، وكانت تتوقع أن ابنتها سوف تخلعه بعد مدة، وأن الأمر مجرد حالة مؤقتة".
 
من هي مروة عبد المنعم ؟
 
هي ممثلة مصرية.
 
اسمها بالكامل مروة عبد المنعم عبد الرحمن.
 
ديانة مروة عبد المنعم هي الإسلام.
 
ولدت في القاهرة يوم 26 شباط عام 1978 أي أن عمر مروة عبد المنعم هو 46 عامًا.
 
أولاد مروة عبد المنعم هم حور ويحيى.
 
وتصدرت مروة عبد المنعم الترند منذ عدة أشهر حينما خرجت في منشور مؤثر عبر صفحتها الرسمية تحدثت فيه عن زيادة وزنها وهو الأمر الذي نتج عنه إصابتها باكتئاب أدى لسقوط شعرها؛ مما جعلها تلجأ لشعر مستعار من أجل إخفاء تلك المنطقة.

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مروة

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