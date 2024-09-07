وفاة الفنان المصري "حلمي"

السومرية نيوز – فني

رحل الفنان التشكيلي المصري حلمي التوني، عن عالمنا اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ90 عاما، وفقا لما نشره حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

والتوني هو أحد أبرز الفنانين التشكيليين المصرين والعرب، وكتب حسابه على فيسبوك صباح اليوم: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله الأستاذ حلمي التوني وصلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود".

وحقق الفنان حلمى التونى العديد من النجاحات وتولى العديد من المناصب، وأقام العديد من المعارض سواء محلية أو دولية، وعاش بالقاهرة وبيروت، كما أن العديد من الناس في مختلف دول العالم يقتنون الكثير من لوحاته.

وأثرى حلمي التوني على مدار أكثر من نصف قرن أغلفة الكتب وصفحات المجلات والصحف بأعماله الفذة ذات الطبيعة الخاصة، وأدخل ملايين القراء عوالم مذهلة جمعت بين الحداثة والتراث والفلكلور الشعبي.

وبجانب الرسم يعتبر التونى من أبرز الفنانين فى مجال تصميم الكتاب والمجلة في العالم العربي، فقد عمل فى تصميم أغلفة الكتب، والإخراج الصحفى لعدد من دور النشر حتى بلغ عدد أغلفة الكتب والمجلات التي رسمها أكثر من أربعة آلاف كتاب ومجلة.

وحلمي التوني من مواليد محافظة بني سويف عام 1934م، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحي عام 1958م، وعمل بدار الهلال مشرفًا على المجلات، ورسام جرافيك، ورأس تحرير مجلة "وجهات نظر" الشهرية، كما أقام التوني العديد من المعارض الخاصة.