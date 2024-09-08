مؤلف أغنية فيلم "تيتانيك".. وفاة النجم الأمريكي ويل جينينجز

وبحسب مجلة "Variety"، لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة، لكن من المعلوم أن الراحل كان يعاني مؤخرا من أزمات صحية، إضافة إلى تقدمه في السن.ونالت الأغاني التي شارك في كتابتها لفيلم "تيتانيك" التي سجلتها النجمة سيلين ديون، و"ضابط ورجل نبيل" التي غناها جو كوكر وجينيفر وارنز، جائزتي أوسكار.واشتهر جينينجز أيضا بأغنية الفيلم الثالثة "دموع في الجنة" التي غناها إريك كلابتون من فيلم "راش"، والتي نال عنها جائزة غولدن غلوب لأفضل أغنية أصلية، فضلا عن جائزتي غرامي لتسجيل العام وأغنية العام.