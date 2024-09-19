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أحمد الفيشاوي يتصدر التريند بسبب تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قال؟
فن وثقافة
2024-09-19 | 11:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
404 مشاهدة
تصدر اسم الفنان
أحمد
الفيشاوي، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد خروجه بالعديد من التصريحات المثيرة للجدل، أبرزها حديثه عن النصائح
التي
قدمها له والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.
وقال
أحمد
الفيشاوي، خلال لقائه بأحدى البرامج، إن "والده نصحه بالعناية بـ أسنانه، كي لا يتعب منها عندما يتقدم في السن خاصة أن الأب عانى كثيرًا منها، كما نصحه أن يحافظ على رشاقة جسده وتحديدا
منطقة
البطن لكي يليق بكل الأدوار، معقبا: قالي خفف كرشك".
وأكد الفيشاوي، أن "حياته أصبحت أفضل عقب العمل بنصائح والده، قائلًا: بقيت باكل أحسن وأنام أحسن وأتمرن وأبقى منجز، كنت مهمل وبضيع وقتي مكنتش بقوم من على الكنبة كل حاجة بتجيلي وأنا قاعد".
ينتظر الفنان
أحمد
الفيشاوي عرض أحدث أفلامه الذي يحمل اسم "ورد ريحان"، المقرر عرضه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.
فيلم ورد وريحان، ينتمي إلى نوعية الأفلام السيكودراما، وتدور أحداثه بشكل أساسي حول شخص يمتلك محل ورد ولكته يعاني في الأساس من مرض نفسي، وسط أحداث مشوقة، تجمع الأبطال.
ويضم فيلم ورد وريحان، في بطولته مجموعة من الفنانين، أبرزهم:
أحمد
الفيشاوي، رانيا يوسف، عمرو عبد العزيز، أسما سليمان، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصه نورا
محمد
ومحمد نبيل، سيناريو وحوار
محمد
أشرف ومن إخراج
محمد
نبيل.
ومؤخرا عرض لـ الفنان
أحمد
الفيشاوي، فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، بدور العرض السينمائية، وحقق إيرادات متوسطة.
ودارت أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش (حسن) وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات
الحياة
المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.
فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة
أحمد
الفيشاوي إلى جانب عدد من نجوم الفن منهم: مي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد
الرسول
وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن إنتاج وتأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.
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