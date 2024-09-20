ايقونة الجمال صوفيا لورين تحتفل بعيد ميلادها الـ90

ويُتوقع أن تطفئ صوفيا لورين المولودة في 20 سبتمبر/أيلول 1934 في روما شموعها التسعين خلال حفلة خاصة تقام في فندق فخم بالوسط التاريخي للعاصمة الإيطالية.وبعد احتفال تكريمي تقيمه لها في إحدى دور السينما في روما استوديوهات "تشينيتشيتا" مع وزير الثقافة، تشارك الممثلة في مأدبة عشاء على شرفها على شرفة الفندق تلتقي نحو 150 من الأصدقاء والزملاء وأفراد عائلتها، وتفتتح أيضا في الفندق جناحا يحمل اسمها بحسب صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا"، وترتدي صوفيا لورين في المناسبة ملابس من تصميم صديقها جورجيو أرماني.وسلطت الصحف الإيطالية الكبرى في أعدادها الصادرة الجمعة الضوء على مسيرة النجمة السمراء ذات العينين اللوزيتين مثّلت إلى جانب أعظم نجوم في ذلك الوقت، من أنتوني كوين إلى كلارك غيبل مروراً بمارلون براندو وكاري غرانت وبيتر سيلرز وجون واين وفرانك سيناترا.ووصف عنوان "إل كورييري" صوفيا لورين بأنها "أسطورة في التسعين"، في حين أشادت صحيفة "إيل ميساجيرو" بـ"أيقونة حقوق المرأة غير المتوقعة".واختارت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن تربطها بزميلتها الفرنسية بريجيت باردو تبلغ التسعين في 28 سبتمبر/أيلول، فأشادت بالنجمتين اللتين "أعادتا تعريف المتخيَّل النسائي في القرن العشرين".ويُحتفل أيضا ميلاد صوفيا لورين التسعين من خلال معرض استعادي في مركز لينكولن في نيويورك. أما تلفزيون "راي" العام إعادة عرض عدد من أفلام صوفيا لورين.وكانت الممثلة ترملت منذ وفاة المنتج كارلو بونتي في يناير/كانون الثاني 2007، عادت إلى الشاشات الإيطالية الصغيرة عام 2010 في فيلم تلفزيوني عن حياتها حيث أدت دور والدتها الفعلية.وفي عام 2014، نشرت بمناسبة عيد ميلادها الثمانين سيرتها الذاتية بعنوان "أمس واليوم وغدًا". ويعود آخر ظهور لها على شاشات السينما إلى عام 2020.