اعتزاله الفن نهائيا.. عائلة عادل إمام تكشف عن قرار تاريخي يخص "الزعيم"

وشدد متولي على أن الزعيم يتمتع بحالة صحية ومعنويات مرتفعة، ولا يتأثر بتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي أو الشائعات المتداولة حول صحته.وكانت الفنانة المصرية منى ممدوح أثارت الجدلَ، بعد إعلانها أن الفنان عادل إمام لم يعد يستطيع النطق جيدا مثل السابق، لافتة إلى أنها تجمعها به علاقة ودية.ونفى المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام الأنباء، لافتًا إلى أن الزعيم بصحة جيدة واحتفل بعيد ميلاده، مشيرا إلى أنه يعيش بالفيلا الخاصة به بقرية الساحل الشمالي الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، حيث اعتاد أن يقضي الصيف هناك.وتحدثت منى ممدوح عن الفنان عادل إمام في تصريحات صحفية خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3"، إذ قالت: "عادل إمام حبيبي وأكثر شيء تعّبني إني كلّمته من فترة ولم يكن قادرا على الكلام مثل الأول، وآخر مرة كلّمته قلت له أنا سمعت شائعة كذا، فقال لي أنا في الساحل قاعد على البحر كفاية بقى وقعد يضحك".وسبق أن كشف نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مشيرا إلى أنه على تواصل دائم معه، وأكد أن إمام "في صحة جيدة للغاية".