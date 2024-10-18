جراحة عاجلة لأحمد سعد.. تآكل في عظام الفك بسبب التجميل

وأرسل الفنان أحمد سعد لإدارة المهرجان اعتذارا عن الحفل، وأرفقه بتقرير طبي أصدره الطبي المعالج له، والذي أكد خلاله ضرورة إجراء عملية جراحية بمنطقة الفك العلوي، وأنه لابد أن يعلق كافة ارتباطاته الفنية لمدة أسبوعين على الأقل، لحين إجراء تلك الجراحة الصعبة والعاجلة.وكشف المطرب أنه يعاني من تآكل في عظام الفك العلوي، والتي تسببت في هبوط مستوى الجيوب الأنفية، حتى إنه لا يستطيع التحدث بشكل طبيعي، وطلب منه الطبيب المعالج ضرورة إجراء جراحة لزراعة عظام الفك العلوي، حتى لا يتطور الأمر أكثر من ذلك ويصبح أكثر سوءا.وكشف مصدر مقرب من الفنان أحمد سعد في تصريح صحفي، أن السبب في تآكل عظام الفك هو إحدى عمليات التجميل التي أجراها سعد خلال الفترة السابقة، حيث قام بنحت عظام الوجه ليظهر أكثر وسامة، وهذا ما تسبب في تلك الأزمة الصحية، التي لابد أن يقوم بإصلاحها بشكل سريع.ويعد اعتذار أحمد سعد عن إحياء الحفل، بمثابة أزمة جديدة تضرب مهرجان الموسيقى العربية، في نسخته الـ32 المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد عدد من الاعتذارات التي شهدتها تلك الدورة من نجوم الغناء، الذين كانوا من المفترض أن يحيون حفلات المهرجان.وكان من بين النجوم المعتذرين المطرب وائل جسار والمطرب عاصي الحلاني، وذلك بسبب الأحداث التي تجري حالياً في لبنان.