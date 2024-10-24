فنانة مصرية تؤدي العمرة وتنشر صورها أمام الكعبة

وعلقت الشريف على الصور، "الحمد لله الذي أنعم علينا بزيارة بيته الكريم، فيارب كما وفقتنا لهذه الزيارة ورزقتنا إياها تقبل منّا عمرتنا، واغفر بها ذنوبنا، وأجب دعائنا، وتجاوز عن زلاتنا، وأدخلنا الجنّة، وأجرنا من النار".وتابعت، "اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بزيارة بيتك الكريم، يا رب أعدْنا إليه مراتٍ عديدة وأعوامًا مديدة، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".