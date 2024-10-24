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فنانة مصرية تؤدي العمرة وتنشر صورها أمام الكعبة
فن وثقافة
2024-10-24 | 06:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,315 مشاهدة
السومرية
نيوز – فن وثقافة
نشرت الفنانة المصرية ولاء الشريف، العديد من
الصور
خلال تأديتها مناسك العمرة عبر حساباتها الرسمية على
مواقع
التواصل الاجتماعي.
وعلقت الشريف على الصور، "الحمد لله الذي أنعم علينا بزيارة بيته الكريم، فيارب كما وفقتنا لهذه الزيارة ورزقتنا إياها تقبل منّا عمرتنا، واغفر بها ذنوبنا، وأجب دعائنا، وتجاوز عن زلاتنا، وأدخلنا الجنّة، وأجرنا من النار".
وتابعت، "اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بزيارة بيتك الكريم، يا رب أعدْنا إليه مراتٍ عديدة وأعوامًا مديدة، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".
آخر أعمال ولاء الشريف
يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ولاء الشريف مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي يضم نخبة من نجوم الفن أبرزهم "مي عمر، وأحمد زاهر، وسلوى عثمان، وأروى جودة، وكمال أبو رية، وسامي مغاوري، ولبنى ونس، وهدير عبد الناصر، ومحمود غريب، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج مها سليم".
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الفنانة المصرية ولاء الشرف
تؤدي العمرة وتنشر صورها أمام الكعبة
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