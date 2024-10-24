انفصل عن ياسمين عبد العزيز وتزوجها.. من هو زوج ريهام حجاج؟

نشرت الفنانة ريهام حجاج على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو قصيرًا، لمجموعة من الرومانسية لها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وجهت له من خلالها رسالة رومانسية.من هو زوج ريهام حجاج؟يتساءل قطاع كبير من الجمهور في العديد من من هو زوج ريهام حجاج؟ بعد تقديمها العديد من الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة، في ظل تشكيك في أحقيتها بالبطولة المطلقة.والفنانة ريهام حجاج متزوجة من رجل الأعمال المصري الشهير محمد حلاوة وأعلنت زواجها منه في عام 2019.ومحمد حلاوة هو الزوج السابق للفنانة ياسمين عبد العزيز، وترددت الكثير من الشائعات عن أن ريهام حجاج هي سبب انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها ووالد أبنائها محمد حلاوة بعد زيجة استمرت أكثر من 17 عاما.ولكن الفنانة ياسمين عبد العزيز خرجت وأكدت أنها انفصلت قبل عام من تاريخ الإعلان عن الانفصال، وأنها لا تعلن لأنها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية على الملأ.ومحمد حلاوة واحد من أبرز رجال الأعمال في مصر، درس في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ويمتلك عدة مصانع كبرى.وفي يونيو من العام الماضي 2023، أعلن محمد حلاوة عن إنجاب زوجته ريهام حجاج توأم وهم يوسف وجميلة.هل ريهام حجاج لديها أولاد؟سبق للفنانة المصرية ريهام حجاج الزواج قبل زوجها الحالي محمد حلاوة، حيث تزوجت للمرة الأولى من مصور لبناني شهير وهو محمد مكاوي الشهير بـ "ميكا". واستمر زواجهم 5 سنوات أثمر عن إنجاب بنت وحيدة وهي "جنا"، وخلال فترة زواجهم كانت ريهام حجاج تافل مع زوجها ما بين لبنان وإيطاليا ومصر، إلا أنها قررت الانفصال والاستقرار في مصر والتركيز في مسيرتها الفنية.وبذلك فإن عدد أولاد ريهام حجاج هم 3 أولاد وهم (جنا ويوسف وجميلة).