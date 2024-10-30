الفنان محمد منير ينقل للعناية المركزة

ومنذ أيام، أكد مصدر مقرب من الفنان محمد منير، أن "الفحوصات الطبية التي خضع لها الكينج في ألمانيا، جاءت نتائجها مطمئنة، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة وتشهد تحسنًا ملحوظًا".وكان الكينج يستعد لإحياء حفل غنائي داخل خلال شهر تشرين الثاني المقبل، ورغم عدم تحديد الموعد النهائي للحفل حتى الآن، أكد أن الحالة لمحمد في تحسن مستمر، ما سمح له بالعودة إلى الساحة الفنية وإسعاد جمهوره مجددا بعد فترة من التوقف.