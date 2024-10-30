صدمتان في عام واحد.. شمس البارودي تتصدر التريند

نيوز – فني

تصدرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي محركات البحث على جوجل وتريند السوشيال ميديا عقب وفاة زوجها الفنان الراحل حسن حسني، لتكون تلك هي الصدمة الثانية لها بعد صدمتها الاولى بوفاة نجلها الأصغر عبدالله، الذي فارق الحياة غرقًا بإحدى قرى الساحل .

وفي أول تعليق لها قالت الفنانة شمس البارودي: "مش قادرة أتكلم، حبيبى راح لحبيبه عبدالله، وراح لرب وحنون، كان وأحن الرجال، ربنا يرحمه ويصبرنا".

وفي العام الماضي، بعد رحيل نجله غرقًا، أعلن الفنان حسن يوسف، اعتزاله الفن بشكل نهائي حزنًا على رحيل نجله، لتكون أيام الراحل الأخيرة هادئة بعيدة عن المجال الفني، محاطًا بحب عائلته بين أبناءه وأحفاده.

وكان محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، قد أعلن، صباح اليوم، وفاة شقيقه الفنان حسن يوسف، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وولد حسن يوسف في 14 نيسان 1934، تزوج في بداية حياته الأسرية من الفنانة لبلبة في عام 1964 واستمر زواجهما 8 سنوات وانفصلا عام 1972، وبعدها عام 1972 تزوج من الفنانة شمس البارودي حتى وفاته.

وفي العام الماضي، بعد رحيل نجله غرقًا، أعلن الفنان حسن يوسف، اعتزاله الفن بشكل نهائي حزنًا على رحيل نجله، لتكون أيام الراحل الأخيرة هادئة بعيدة عن المجال الفني، محاطًا بحب عائلته بين أبناءه وأحفاده، بعدما أثرى ذاكرة السينما والدراما المصرية بالعديد من الأعمال التي ستظل خالدة، رغم رحيله.

وهذا وقضى النجم الراحل حسن يوسف، أيامه الأخيرة بعيدًا عن الأضواء وذلك بعد آخر عمل فني له قدّمه في الدراما المصرية بعدما أعلن اعتزاله العام الماضي خاصًة بعد إصابته بعددٍ من الأمراض متأثرًا بكِبر سنه، بالإضافة إلى حزنه على نجله.