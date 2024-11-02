ما هو مضمون الرسالة التي تركتها الفنانة حنان ترك على باب منزلها في الولايات المتحدة

نيوز – فني

تركت فنانة مصرية معتزلة رسالة على باب في الولايات المتحدة، وجهتها لجيرانها المحتفلين الهالوين، الذي يحتفل به الناس في كثير من بلدان العالم ليلة 31 أكتوبر من كل عام.

وعلى موقع "إنستغرام" نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، مقطع فيديو تضمن من الرسائل المطبوعة على أوراق مزينة بنقوش ذات ألوان خريفية ووضعت على طاولة أمام باب بيتها.

وكتبت ترك في الرسالة: "أنا آسفة للغاية، لكننا لا نحتفل الهالوين، ولكن بما أنكم أتيتم وأضأتم عتبة بابي، سأفتح منزلي خصيصا لكم غدا، الجمعة، من الساعة 5 إلى 7 مساء، مع فطائر مصنوعة في البيت وحلوى الشوكولاتة".

وتابعت: "زيارتكم تعني الكثير بالنسبة لي حقا، وبينما لا أستطيع تقديم أي حلويات للهالوين اليوم، فأنا متحمسة لمشاركة شيء مميز معكم غدا. أتمنى لكم فصل خريف رائع".

واتخذت حنان ترك قرار الاعتزال وارتدت الحجاب لأول مرة عام 2006 وبعد عام عادت مجددا ببطولة مسلسل "أولاد الشوارع"، وكان أول مسلسل لها وهي ترتدي الحجاب، وكان قرارها النهائي في عام 2012، بعدما قدمت مسلسل "الأخت تريز"، وفيلم "المصلحة".

وأعلنت الفنانة عن اعتزالها عبر برنامج أنا والعسل، الذي يقدمه المذيع اللبناني نيشان.

وعادت ترك عام 2018 بمسلسل كرتوني في رمضان ذو طابع ديني، يحمل اسم "صدق رسول الله" والذي يروي سيرة الإمام البخاري.