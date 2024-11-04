وأعلنت الفنانة هند عبد الحليم، عبر حسابها على موقع تبادل والفيديوهات إنستجرام، أن السبب وراء وعكتها إصابتها بشلل في المعدة، وذلك عقب حصولها على حقن التخسيس.هند عبد الحليم فنانة شابة مصرية ولدت في الإمارات، والدها هو لاعب ونادي الزمالك السابق في كرة القدم الكابتن الحليم.شاركت عبد الحليم في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة وكان أول ظهور لها في الدراما التليفزيونية في مسلسل الكابوس عام 2015.حصلت على المهرجان القومي للمسرح أحسن ممثلة عن دورها في مسرحية هنا انتيجون عام 2015.