لم تدم طويلاً.. فنانة مصرية شهيرة تروى تفاصيل "خطوبتها" من عادل إمام

وأوضحت الفنانة البالغة من العمر 83 عامًا أن فترة الخطوبة لم تدم طويلاً وسرعان ما تم الانفصال بين الطرفين، مشيرة في تصريحات تلفزيونية إلى أن إمام كان في هذه الفترة في غاية التوتر لأن داخله طاقات إبداعية كبيرة يريد التعبير عنها وإخراجها للناس.وحول أسباب الانفصال، أكدت أنها لم تعد تذكر تفاصيل ما حدث بالضبط، لافتة إلى أن عدم اتمام مشروع الارتباط كان مجرد "قدر مكتوب" كما أن الانفصال تم بكل "ودٍ واحترام".وأكدت أن إمام في تلك الفترة كان يصل رحمه، وبارًا بوالديه، ويتواصل مع جميع أقاربه بقوة، موضحة أن هذا هو السبب وراء نجاحه وتوفيقه.وأضافت: "أفرح جدًا بنجاح ابنيه رامي ومحمد امام، وأعتبرهما من الأشخاص المميزين، كما أنني أكن كل الاحترام والتقدير للسيدة الفاضلة هالة الشلقاني زوجته".وتابعت: "عادل إمام نضج على يد السيدة هالة، وتطور بشكل كبير، حيث كان لها دور كبير في استقراره المهني والشخصي، مما ساعده على تحقيق النجاح والشهرة التي نعرفها اليوم".يشار إلى أن آخر ظهور لمديحة حمدي كان في مسلسل "أم الصابرين" الذي تم إنتاجه العام 2012، بطولة: رانيا محمود ياسين، طارق الدسوقي، فايزة كمال، إخراج أحمد إسماعيل الحريري.