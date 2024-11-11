من هي الفئات المؤهلة للترشح في جوائز Joy Awards 2025

نيوز – فني

ينطلق حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث سيشهد الحدث السنوي المرتقب تكريما لمجموعة واسعة من النجوم وصناع الترفيه في مجالات السينما، الدراما، الموسيقى، الرياضة، والإعلام، في ليلة تجمع شخصيات بارزة من العالم وخارجه.

وقد بدأت مرحلة الترشيح للجمهور عبر تطبيق "Joy Awards"، حيث يمكن للمستخدمين ترشيح أعمالهم ونجومهم المفضلين لمدة شهر كامل.

وتتيح هذه المرحلة للمستخدمين إدراج أسماء جديدة ضمن قائمة المرشحين إذا لم يجدوا أسماءهم المفضلة، بشرط أن تكون الأعمال قد قدمت أو حققت نجاحات خلال عام 2024.

وتشمل فئات الترشيح لهذا العام:

السينما: أفضل فيلم، أفضل ممثل، وأفضل ممثلة.

المسلسلات: أفضل مسلسل خليجي، مصري، ومشرقي، إلى جانب أفضل وممثلة.

الموسيقى: أفضل أغنية، أفضل فنان وفنانة، وفئة الوجه الجديد.

الإخراج: تشمل أفضل مخرج لمسلسل وأفضل مخرج لفيلم.

المؤثرون: المؤثر والمؤثرة المفضلة.

الرياضة: الرياضي والرياضية المفضلة.

وبعد انتهاء مرحلة الترشيح، سيتم الانتقال إلى مرحلة التصويت، والتي تستمر لمدة شهر آخر، حيث يمكن للجمهور التصويت لاختيار الفائزين النهائيين قبل الإعلان عنهم في حفل توزيع الجوائز في 18 كانون الثاني 2025.