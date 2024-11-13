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جون كراسينسكي يفوز بلقب "أكثر الرجال إثارة" في 2024
فن وثقافة
2024-11-13 | 08:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
827 مشاهدة
في مفاجأة مميزة لمحبي هوليوود وعشاق الأضواء، تم تكريم النجم الأمريكي جون كراسينسكي بلقب "أكثر الرجال إثارة" لعام 2024 من قبل مجلة بيبول.
تم
الإعلان
عن فوز جون كراسينسكي في حلقة ليلة الثلاثاء من
برنامج
ستيفن كولبير.
وبينما كان يضع كراسينسكي اللمسات الأخيرة على مسيرته الفنية الحافلة، ظهر على غلاف المجلة مرتديًا تي شيرت وجينز، جالسًا على بروز سيارة تاكسي صفراء في شوارع نيويورك، ليزيد من جاذبيته التي لا تقاوم.
ولم يكن هذا النجاح مجرد تحصيل حاصل لوسام الجمال، بل هو نتيجة سنوات من العمل المبدع في السينما والتلفزيون. فقد أبدع في أفلام مثل "A Quiet Place" و"If" و"Jack Reacher"، إضافة إلى بداية مشواره الفني الرائعة في المسلسل الكوميدي الشهير "The Office".
يُعتبر كراسينسكي رمزًا للأناقة والجاذبية، وليس فقط من خلال ملامحه. فقد
أصبح
أحد الأسماء اللامعة في هوليوود، وحقق نجاحًا كبيرًا في أدوار متنوعة جعلت منه أحد أبرز
نجوم
العصر
الحديث
.
علاوة على ذلك، فقد أضاف إلى حياته الشخصية لونًا آخر من السعادة، حيث يعيش مع زوجته، النجمة إميلي بلانت، وأطفالهما، هازل وفايلوت، في منطقة بروكلين.
وكان كراسينسكي حلّ ضيفًا على
برنامج
كولبير في لحظة طريفة، حيث خاض منافسة ودية مع كولبير في تحدي مصارعة ذراعين، ليفوز مرتين على التوالي، مما أضاف مزيدًا من المرح والروح الخفيفة لهذا الحدث المميز.
ورغم أن كولبير كان يظن أنه سيكون هو الفائز باللقب، فقد تقبل الموقف بروح مرحة، ما جعل الأجواء أكثر مرحًا بينه وبين ضيفه المحبوب.
>>
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