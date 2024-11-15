منتج فيلم "الملحد" يعلق على دعوى رئيس نادي الزمالك السابق

وقال السبكي، في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم": "مرتضى عايز يعمل شوشرة على الفيلم ويتسيّط وخلاص، ودا كان الغرض من الدعوى اللي رفعها، وأنا كلمت عبدالجليل المسؤول عن رقابة المصنفات الفنية وقالي إن مطلعش قرار بمنع عرض الملحد، والفيلم مش بيهاجم الدين ولا بيشجع على الإلحاد ولما يتعرض والناس تشوفه هيعرفوا الكلام دا".وفيلم "الملحد" من أحمد حاتم، صابرين، حسين فهمي، حميدة، تارا عماد، نجلاء بدر، شيرين رضا ومن إخراج محمد العدل وتأليف عيسى.