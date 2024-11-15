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منتج فيلم "الملحد" يعلق على دعوى رئيس نادي الزمالك السابق
فن وثقافة
2024-11-15 | 09:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,164 مشاهدة
كشف أحمد السبكي منتج فيلم "الملحد"، عن حقيقة منع عرض الفيلم في دور السينما بمصر بعد دعوى أقامها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق لمحكمة
القضاء
الإداري للمطالبة بإلغاء الدعوى.
وقال السبكي، في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم": "مرتضى
منصور
عايز يعمل شوشرة على الفيلم ويتسيّط وخلاص، ودا كان الغرض من الدعوى اللي رفعها، وأنا كلمت
خالد
عبدالجليل المسؤول عن رقابة المصنفات الفنية وقالي إن مطلعش قرار بمنع عرض الملحد، والفيلم مش بيهاجم الدين ولا بيشجع على الإلحاد ولما يتعرض والناس تشوفه هيعرفوا الكلام دا".
وفيلم "الملحد" من
بطولة
أحمد حاتم، صابرين، حسين فهمي،
محمود
حميدة، تارا عماد، نجلاء بدر، شيرين رضا ومن إخراج محمد العدل وتأليف
إبراهيم
عيسى.
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