ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة

نشرت ياسمين عبر حسابها على "إنستغرام" صورة تحتوي على عبارة: "دايماً الندالة مش بتيجي غير من الناس اللي أنت كنت كويس وجدع معاهم"، وعلّقت عليها بكلمة واحدة: "تتبروز"، في إشارة إلى أهمية العبارة بالنسبة لها.تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المنشور، حيث كتب أحدهم: "ويا ريت تيجي على الندالة ده كمان بيطلعونا إن إحنا اللي وحشين"، لترد ياسمين باختصار: "حصل"، مما أثار تكهنات حول التجارب التي دفعتها لمشاركة هذه الكلمات.في سياق آخر، تستعد ياسمين عبد العزيز للظهور في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "وتقابل حبيب"، الذي يشاركها بطولته مجموعة من النجوم، بينهم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، ونخبة أخرى من الفنانين. المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عمرو ياسين.