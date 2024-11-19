الفنانة سارة سلامة تتصدر "تريند" لهذا السبب!

ونشرت سارة سلامة صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تبادل والفيديوهات الانستجرام، ظهرت في الصورة بدون مكياج، بملامحها الطبيعية، وجاءت ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة سارة سلامة للهجوم عليها بسبب عمليات التجميل، والتي تغير من ملامح وجهها، ففي السنوات الأخيرة نشرت الفنانة صورة لها عبر "إنستجرام" وشببها الجمهور بالفنانة ميريام .علقت سارة سلامة في تصريحات سابقة عن الهجوم التي تعرضت له بسبب خضوعها لعملية تجميل، قائلة: "الناس طالعة تقول إني شديت وشي وعملت مناخيري وفكي، بس الصورة الأخيرة فيها فلتر فقط، ومفيش عمليات تجميل، أنا في مراحل عمرية مختلفة، وملامحي بتغير بشكل طبيعي، حرام وظلم كبير أن يتهموني بإجراء عمليات تجميل".يعرض حاليا لـ سارة سلامة، مسلسل "نقطة سودة"، يشهد مشاركة سارة سلامة في دور "فيروز"، وهي شخصية درامية مهمة في العمل الذي يدور حول قصة انتقام تدور أحداثها بين عائلتي السيوفي وصلاح.المسلسل الذي يضم مجموعة من النجوم، مثل أحمد فهمي، سماح أنور، وأحمد بدير، يعكس قصة مثيرة مليئة بالتشويق، وأخرجه محمد أسامة وكتبه أمين جمال ومحمد محرز.