"أنا ماني موظفة".. الفنانة ريم عبد الله تثير الجدل على السوشيال ميديا

جاء ذلك من خلال نشرته عبر حساباتها على التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أنها تسعى لقضاء وقت خاص بنفسها دون الالتزام بجدول معين أو الانشغال بالخطط التقليدية.في الفيديو، تحدثت ريم عن إعطائها سائقها إجازة، مؤكدة أنها ترغب في قضاء وقت مستقطع لنفسها بعيدًا عن الروتين. وصرّحت قائلة: "أنا محضرة في مكان ولا عندي شي، وعلى فكرة أيامي كلها ويكند بالنسبة لي، أنا ماني موظفة أنتظر نهاية الأسبوع عشان أطلع وأزاحم الناس".خلال الفترة الأخيرة، أصبحت ريم محور اهتمام المتابعين على التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلانها عن تفاصيل تتعلق بانفصالها عن زوجها، الذي تحفظت عن ذكر اسمه، وأوضحت أن الانفصال تم عن طريق الخلع، لكنها رفضت الكشف عن الأسباب، ما أثار تساؤلات عديدة.ورغم ذلك، تحدثت ريم بإيجابية عن زوجها السابق، مؤكدة فضله عليها بقولها: "لقد عشت في ظل هذا الرجل لفترة طويلة وكان حماية لي".وأثارت تصريحاتها مزيجًا من الفضول والدعم من جمهورها، الذين أشادوا بقدرتها على الموازنة بين حياتها الشخصية والعملية.